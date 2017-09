OECD spår vekst i verdsøkonomien – men den er framleis usikker

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) spår at verdsøkonomien vil vekse med 3,6 prosent i 2017, uendra frå rapporten dei slapp i juni. Samtidig oppjusterer dei prognosen for 2018 til 3,7 prosent i 2018, opp 0,1 prosentpoeng frå førre rapport.

Organisasjonen viser til at pilene peikar oppover både for investeringar, del folk i arbeid og for handel.

– Oppsvinget i økonomien er også meir synkronisert på tvers av landegrensene, heiter det i rapporten.

Samtidig åtvarar OECD om at veksten framleis er svak. Den er høgare enn i 2016, men framleis lågare enn det den historisk sett har vore.

– Solid og berekraftig vekst på mellomlang sikt er framleis ikkje sikra, åtvarar organisasjonen.

Mindre investeringar frå private bedrifter og treg vekst i handel og lønnsnivå medfører uvisse rundt om den noverande veksten vil fortsette, slår OECD fast.

– Investeringane frå næringslivet hentar seg inn igjen saktare enn det som er nødvendig for å sikre sunn produktivitetsvekst. Lønnsveksten har også vore skuffande, og held inflasjonsnivåa låge, står det i rapporten.

OECD meiner djuptgåande reformer er nødvendig for å sikre sterk framtidig økonomisk vekst i framveksande økonomiar, mens pengepolitikk framleis bør brukast til å støtte vekst i ei rad land.

Organisasjonen oppjusterer vekstprognosane for eurosona, Canada, Kina og Japan, mens prognosane for USA og Storbritannia er uendra frå juni. Dei to einaste av dei største økonomiane som blir justert ned, er India og Brasil.

