Fleire sjukehus i Syria øydelagde i luftangrep

Dei regjeringsvennlege styrkane skal ha bomba sjukehusa som svar på ein av dei mest omfattande offensivane utført av al-Qaida-tilknytte opprørarar.

Ifølgje lokale redningsgrupper skal minst to sivile ha blitt drepne i angrepet. To sjukehus og to senter som blir brukt av den syriske redningsgruppa Dei kvite hjelmane skal ha blitt så øydelagde at dei er sette ut av spel.

Angrepa kjem kort tid etter at Russland, Tyrkia og Iran offentleggjorde at det skal opprettast ein sikker sone for sivile i Idlib-provinsen og delar av naboprovinsane Latakia, Hama og Aleppo.

Mesteparten av Idlib er kontrollert av ytterleggåande syriske opprørsgrupper spesielt langs grensa til Tyrkia.

Det er dei første dødelege angrepa i provinsen på fleire månader, opplyser Syrian Observatory for Human Rights, som held til i Storbritannia.

