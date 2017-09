Egypt-kritikk i ny rapport frå Trump-administrasjonen

Rapporten er ikkje offentleggjort, men nyheitsbyrået AP har fått tilgang til ein kopi.

I rapporten blir Egypt kritisert både for manglande vern av ytringsfridomen og av minoritetar i landet.

Innhaldet vart kjent onsdag, like før president Donald Trump skulle møte sin egyptiske motpart Abdel Fattah al-Sisi under FNs hovudforsamling i New York.

I august kutta Trump-administrasjonen den økonomiske bistanden til Egypt med nesten 100 millionar dollar, tilsvarande over 700 millionar kroner.

Egypt er ein viktig alliert for USA i kampen mot terror, men har fleire gonger vore på kollisjonskurs med USA som følgje av brot på menneskerettane.

Egypts folkevalde president, Mohamed Mursi frå Det muslimske brorskapet, vart avsett av militæret etter massedemonstrasjonar i 2013. Sidan har mange regimekritikarar, både islamistar og sekulære, hamna bak lås og slå. Egyptiske sikkerheitsstyrkar blir også skulda for omfattande bruk av tortur. Ifølgje Human Rights Watch kan overgrepa vere så omfattande at det kan reknast som brotsverk mot menneskja.

(©NPK)