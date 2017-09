Trump til FN: Eg vil alltid setje USA først

– Eg vil alltid setje USA først, sa Trump frå talarstolen og hausta applaus da han streka under at han meiner dei andre verdsleiarane bør gjere det same.

– Vi kan ikkje lenger bli utbytte eller gå inn i einsidige avtalar der USA ikkje får noko igjen. Eg vil forsvare USAs interesser før noko anna, men alle har interesse av å søkje ei framtid der alle nasjonar kan vere suverene statar, sa han.

– Verda er tryggare når nasjonane er sterke, uavhengige og frie, sa den amerikanske presidenten frå talarstolen.

Den amerikanske presidenten starta talen sin med å skryte av USA.

– Arbeidsløysa er på det lågaste nivået, og fleire er i arbeid ein nokon gong. Vi har akkurat erklært at vi skal bruke 700 milliardar på forsvar og det militære. Militæret vil snart vere på sitt sterkaste, sa Trump til Hovudforsamlinga i FN.

