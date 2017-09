Trump med skarpe ord mot Nord-Korea i FN

Trump kom med utsegna da han tysdag debuterte som talar i FNs hovudforsamling i New York. Han kalla enda ein gong leiaren i landet, Kim Jong-un, for «Rakettmannen», og sa at han såg ut til å vere ute på eit «sjølvmordsoppdrag».

– Det er på tide at Nord-Korea forstår at den einaste framtida dei har, er utan atomvåpen, sa Trump, som slo fast at USA har styrken som skal til for å øydeleggje Nord-Korea fullstendig.

Han takka spesielt Russland og Kina for å ha gått med på sanksjonar mot landet, men sa òg at verda må gjere meir.