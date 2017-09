Suu Kyi fordømmer vald og brot på menneskerettane i Myanmar

– Talet på muslimar som flyktar til Bangladesh er urovekkjande, sa Suu Kyi i ein TV-overført tale tysdag morgon lokal tid. Talen varte i 30 minutt.

Ho fordømte også valdsbruk og brot på menneskerettane som har funne stad under den eskalerande konflikten i landet.

Vidare sa Suu Kyi at ho ikkje fryktar ein internasjonal gransking av situasjonen i Myanmar, og at landet når som helst står klare til å bekrefte identiteten til dei over 410.000 rohingya-muslimane på flukt.

– Vi ønsker å komme til botns i masseflukten. Det er mange ulike skuldingar, sa Suu Kyi.

Ho understreka også at styresmaktene i landet er opne for å hjelpe alle flyktningar som ønsker å vende tilbake, og at ho ikkje ønsker splitting i landet på grunn av religion.

– Vi har alle rett til å ha vår eigen identitet, sa ho.

Rohingyaer er ein muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Dei held hovudsakleg til i dei vestlege delane av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grensar til Bangladesh.

