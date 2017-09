Solberg reagerer på Trumps ordval

President Donald Trump trua i talen Nord-Korea med «total utsletting» viss landet prøver å angripe USA eller alliansepartnarane deira. Han kalla enda ein gong leiaren i landet, Kim Jong-un, for «Rakettmannen», og sa at han såg ut til å vere ute på eit sjølvmordsoppdrag.

– Eg reagerer på at han bruker uttrykk som kan akselerere situasjonen, sa Solberg (H) under eit pressetreff i New York.

– Samtidig mente han jo at FN hadde ei rolle og takka andre land i Tryggingsrådet for konstruktive bidrag, seier statsministeren, som konstaterer at det ikkje finst noka militær løysing på situasjonen i Nord-Korea.

– Dette må løysast diplomatisk, seier Solberg, som karakteriserer Nord-Korea-krisa som alvorleg og utfordrande.

