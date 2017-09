Massive øydeleggingar på Dominica etter orkanen Maria

Det kraftige uvêret trefte land kort tid etter at det vart oppgradert til ein kategori 5-orkan. Det er den kraftigaste orkantypen på skalaen.

– Vinden har blåst vekk taket over nesten kvar einaste person eg har snakka med eller hatt kontakt med på annan måte, skriv statsminister Roosevelt Skerrit på Facebook tysdag morgon.

Han ber om alle former for hjelp og understrekar at det ikkje minst trengst helikopter for at styresmaktene kan få oversikt over skadane.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) hadde på førehand bedt innbyggjarane om å sette i verk tiltak for å sikre liv og eigedom og beskriv uvêret som «ekstremt farleg».

Det bur 72.000 menneske på øya.

Frankrike har gitt ordre om evakuering frå utsette område i øygruppa Guadeloupe, som ligg nord for Dominica.

Oppgradert

På berre få timar oppgraderte NHC orkanen frå kategori 2 til kategori 5. Tysdag hadde den ein vindfart på opp mot 72 meter per sekund, som svarar til 260 kilometer i timen.

Det er sendt ut orkanvarsel for Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Martinique, Dei amerikanske Jomfruøyane, Dei britiske Jomfruøyane og øyane Vieques og Culebra utanfor Puerto Rico.

Orkanen er venta å vere svært farleg når den tysdag kveld og onsdag nærmar seg Puerto Rico og jomfruøyane.

I tillegg til det som kan vere livsfarlege vindkast, vil stormen også kunne forårsake farlege bølgjer, flaum og jordskred.

Førebuingar

Storbritannia, Frankrike og Nederland vart sterkt kritiserte for ikkje å ha hjelpt dei karibiske øyane fort nok då orkanen Irma trefte førre veke. Dei tre landa har no brukt store ressursar på sikkerheitstiltak før Maria nådde land.

– Vi førebur oss på alt, og førebur oss på det verste, seier Chris Austin, leiar for Storbritannias militære innsatsgruppe som vart sett i gang etter Irma.

Ifølgje den franske innanriksministeren Gerard Collombe blir 110 soldatar sendt til området for å hjelpe dei rundt 3.000 som allereie jobbar i regionen.

Blant dei utsette øyane er St. Martin, der Nederland og Frankrike kontrollerer kvart sitt territorium. Då orkanen Irma trefte øya tidlegare i september, mista 15 personar livet.

(©NPK)