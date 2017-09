WWF går til søksmål i Hellas etter oljesøl ved Aten

Miljøvernorganisasjonen leverte inn politimeldinga måndag og meiner at utsleppet er å rekne som miljøkriminalitet.

Søksmålet er retta mot «den som blir funnen ansvarleg», noko som er vanleg i Hellas når det ikkje er avklart kven som har ansvaret for eit lovbrot.

Heile kystlinja utanfor Aten, deriblant fleire populære strender, er tilgrisa med olje etter at eit tankskip sokk søndag for over ei veke sidan.

Oljesølet har ramma både delfinar, skjelpadder, store mengder fisk og sjøfugl.

Styresmaktene i Hellas har fått kraftig kritikk for at dei ikkje sørgde for å hindre at olja spreidde seg rett etter at skipet sokk. I staden fekk olja spreie seg til store område.

Skipet hadde 2.200 tonn brenselolje og 370 tonn marinegassolje om bord.

Skipet låg for anker ved øya Salamina rett utanfor Aten, og det var godt vêr. Årsaka til at skipet sokk, er framleis uviss. Både kapteinen og førstemaskinisten er sikta for aktløyse. Dei var dei einaste om bord da skipet gjekk ned.

(©NPK)