Orkanen Maria på veg mot herja karibiske øyer

Orkanen har ein styrke på 33 meter per sekund og er om lag 200 kilometer nordaust for Barbados. Det er venta at orkanen vil treffe Leewardøyene tysdag.

Ifølgje USAs nasjonale orkansenter (NHC) vil Maria styrke seg til i alle fall å bli ein kategori 3-orkan, og prognosane viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.

Det er sendt ut orkanvarsel på fleire øyer i Karibia, deriblant Barbados, St. Lucia, St. Martin og Antigua og Barbuda.

Utanfor stillehavskysten av Mexico er stormen Norma på veg mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med ein styrke på 27 meter per sekund.

