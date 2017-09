Leger Uten Grenser ber om tilgang til Myanmar

– Våre hjelpearbeidarar i Bangladesh høyrer urovekkjande historier om vald mot sivile nord i Rakhine, seier Karline Kleijer i Leger Uten Grenser.

Ho viser blant anna til rapportar om at fleire landsbyar og bygningar er blitt brende ned, inkludert to klinikkar som høyrer til Leger Uten Grenser.

– Skadde og sjuke nord i Rakhine må få hjelp med ein gong, dei må få nødhjelp og annan humanitær assistanse, seier Kleijer, og skuldar styresmaktene i Myanmar for å aktivt motarbeide hjelpeorganisasjonar i området.

Også Amnesty International opplyste tidlegare denne veka at dei har bevis for brenning av landsbyar som dei militære står bak, blant anna satellittbilde og vitnemål.

FNs flyktningbyrå (UNHCR) anslår at over 400.000 rohingyaer har flykta over grensa til Bangladesh dei tre siste vekene. Dei har sett i verk ein stor nødhjelpsoperasjon i området, der svært mange av dei nye flyktningane er barn. All nødhjelp som har vore lagra i Bangladesh, blir brukt til å takle krisa.

