Island held nyval 28. oktober

Statsminister Bjarni Benediktsson skreiv ut nyval fredag, men hadde ikkje datoen klar.

Valet på nasjonalforsamling er det andre på Island på eitt år. Bakgrunnen for at det blir skrive ut nyval no, er ein skandale som dreier seg om at far til Benediktsson, Benedikt Sveinsson, i eit brev har oppmoda til reinvasking av ein pedofilidømd mann, noko som vart halde hemmeleg for regjeringa. Da sanninga kom for ein dag, trekte eitt av dei tre regjeringspartia seg frå koalisjonen, slik at regjeringa mista fleirtalet.

Valet i oktober 2016 kom som etter at daverande statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson gjekk av på grunn av avsløringane i Panama Papers.

