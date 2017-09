India vil deportere 40.000 rohingyaer

Dei to rohingyaene som har anka vedtaket, flykta frå Myanmar for fleire år sidan og bur no i ein flyktningleir i New Delhi.

Saka blir behandla samtidig som over 400.000 rohingyaer sidan 25. august har flykta frå Myanmar til Bangladesh.

Ifølgje FN er rohingyaene det største statslause samfunnet i verda. Forfølging og diskriminering i Myanmar har òg ført til at mange har flykta til India, Nepal og Pakistan.

I august varsla den indiske regjeringa at alle rohingyaer skal utvisast frå landet, sjølv dei som har fått flyktningstatus av FN.

Under høyringa måndag peika regjeringa på at alle rohingyaer utgjer ein tryggingsrisiko ettersom det er fare for at nokre av dei kan hjelpe terroristar. Det vart òg hevda at rohingyaer med militant bakgrunn er aktive i Jammu, New Delhi, Hyderabad og Mewat.

Rohingyaene har avvist at dei har band til ytterleggåande islamistiske grupper.

Ifølgje FN er det 16.000 registrerte rohingyaer i India, men mange fleire er papirlause.

Ein av rohingyaene som har klaga på utvisingsvedtaket, Mohammad Salimullah, seier til AFP at han aldri har følt seg som ein utlending i India og heller ikkje vore redd sidan han kom til India for fem til seks år sidan.

Behandlinga av saka held fram i oktober.

