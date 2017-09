Drapssikta dansk ubåteigar vil la seg mentalundersøkje frivillig

Dermed slepp påtalemakta å få han tvangsinnlagt for å få gjennomført undersøkinga, opplyste aktor Jakob Buch-Jepsen til dansk TV2 måndag.

Det betyr òg at Madsen kan køyrast fram og tilbake frå fengselet under undersøkinga i staden for at han blir tvangsinnlagt.

Peter Madsen er sikta for å ha drepe den svenske journalisten Kim Wall på den heimebygde ubåten sin og for å ha partert liket og kasta det i sjøen utanfor København.

Madsen har sjølv forklart at Wall fekk ei tung luke i hovudet, noko som førte til at ho fall fleire meter og døydde.

Under eit rettsmøte 5. september kravde Buch-Jepsen psykiatrisk undersøking av Madsen. Byretten i København bestemte samtidig at han kunne tvangsinnleggjast ettersom Madsen da nekta å la seg undersøkje frivillig.

