USA ber Kina og Russland reagere etter nordkoreansk rakettest

– Kina og Russland må vise at dei ikkje tolerer desse omsynslause missiloppskytingane ved å handle direkte også på eiga hand, seier Tillerson ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Han oppfordrar også alle andre land til å ta nye skritt for å stoppe regimet.

Fredag morgon lokal tid vart ein ny rakett skoten opp frå hovudstaden Pyongyang. Ifølgje Japans TV-stasjon NHK vart missilet skote opp klokka 6.57 lokal tid over den japanske øya Hokkaido. Missilet landa i Stillehavet, 2.000 kilometer frå land, melder nyheitsbyrået DPA.

Den sørkoreanske forsvarsministeren opplyser at missilet truleg flaug 3.700 kilometer med ei høgd på 770 kilometer. Det er både høgare og lenger enn raketten som vart skoten opp i same område for om lag to veker sidan.

Hastemøte

Pentagon opplyser at missilet aldri utgjorde nokon trussel mot det nordamerikanske fastlandet. Tillerson bekreftar at USAs president Donald Trump vart informert om missiltesten.

FNs tryggingsråd kallar inn til hastemøte i New York fredag klokka 15 lokal tid, på førespurnad frå USA og Japan.

Måndag denne veka heldt FNs tryggingsråd eit møte om situasjonen i Nord-Korea der dei innførte fleire sanksjonar mot regimet. Også vetomaktene Kina og Russland støtta sanksjonane.

– Kina leverer det meste av Nord-Koreas olje, og Russland er den største arbeidsgjevaren for nordkoreanske gjestearbeidarar, seier Tillerson i sin appell til dei to landa.

Fordømmer

Japans statsminister Shinzo Abe fordømmer oppskytinga og seier landet aldri kan tolerere det han kallar ein «farleg og provoserande handling som truar verdsfreden».

– Det internasjonale samfunnet må samlast og levere ein klar beskjed mot Nord-Koreas farlege og provoserande handlingar som truar verdsfreden, seier Abe.

Også Sør-Korea fordømmer testen og kallar det ein trussel mot «internasjonal fred og sikkerheit». Like etter oppskytinga kalla den sørkoreanske presidenten inn til hastemøte i det nasjonale sikkerheitsrådet. Her oppfordra president Moon Jae-in sørkoreanske tenestemenn til å ta diplomatiske og militære forholdsreglar for å skremme Nord-Korea frå vidare provokasjonar.