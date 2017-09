Støtta til SPD dalar før valet i Tyskland

Det er Martin Schulz og SPDs lågaste oppslutning sidan januar. Det er berre 8 prosentpoeng fleire enn dei som seier dei vil stemme på høgrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland (AfD).

Meiningsmålinga frå ARD-Deutschlandtrend vart publisert torsdag. 12 prosent av dei spurde svarar at dei vil stemme på AfD, som i dag ikkje har representantar i nasjonalforsamlinga, men ligg an til å hamne langt over sperregrensa på 5 prosent.

Statsminister Angela Merkels kristelegdemokratiske CDU og søsterpartiet i Bayern CSU får ei oppslutning på 37 prosent på målinga. Det er same oppslutninga som Merkels parti fekk på ei meiningsmåling utført av gallupinstituttet Forsa tidlegare denne veka. Det er 1 prosentpoeng mindre enn for ei veke sidan og den lågaste oppslutninga på fire månader.

På Forsas måling sa kvar fjerde veljar at dei enno ikkje hadde bestemt seg for kva dei vil stemme 24. september, noko som ifølgje instituttet er ein relativt høg del.

Tyskland har i dag ei samlingsregjering med CDU-CSU og SPD.

