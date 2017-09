Regjeringskrise på Island etter skandale

Sjølvstendepartiet, som er statsminister Bjarni Benediktssons parti, Lys Framtid og Reformpartiet har saman danna Islands styrande koalisjonsregjering. Skandalen handlar om statsministeren og far hans, Benedikt Sveinsson.

Sistnemnde har skrive eit brev til justisdepartementet der han anbefaler reinvasking av ein mann som i 2004 vart dømt til fem og eit halvt års fengsel for å fleire gonger ha forgripe seg på stedottera si, frå ho var fem til ho hadde fylt 17 år.

Innleiingsvis ville ikkje justisdepartementet, som er leidd av justisminister Sigríður Á. Andersen frå Sjølvstendepartiet, avsløre kven som hadde skrive anbefalingsbrevet til seksualforbrytaren.

Men etter ei avgjerd frå ein parlamentskomité vart departementet tvunge til å avsløre at det var Benedikt Sveinsson som hadde skrive det. Vondt vart verre då justisministeren seinare sa i eit tv-intervju at ho informerte statsministeren, og ingen andre, om at det var far hans som hadde skrive brevet.

Under eit partimøte torsdag bestemte Lys Framtid samrøystes å trekkje seg frå regjeringa, ifølgje ei kjelde i partiet.

–Det her er ikkje i vår ånd, og alle var einige om denne avgjerda. Det kom som ei fullstendig overrasking. Korrupsjonen og uærlegdomen er heilt utruleg, seier kjelda tidleg fredag.

