Listhaug avviser EU-oppfordring – vil ikkje ta imot fleire flyktningar enn før 

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) bad nyleg om hjelp til å hente ut 40.000 ekstra kvoteflyktningar frå Libya og andre afrikanske land.

Innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos seier han fullt ut støttar initiativet. Han har sendt eit brev om saka til alle land i EU og Schengen, inkludert Noreg.

– I brevet bad eg dei vere så ambisiøse som mogleg, og eg bad dei spesielt om å auke innsatsen for å ta imot kvoteflyktningar frå Nord-Afrika og Afrikas Horn, seier han.

Svaret frå Noreg er avvisande.

– Det er ikkje aktuelt å ta imot fleire flyktningar no, seier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Flytter søkelyset

NTB har lese brevet, som vart sendt til innvandringsminister Sylvi Listhaug den 25. august.

EU har som mål å trappe opp hjelpa til flyktningar i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan. Dette er land som mange flyktningar reiser frå eller gjennom når dei prøver å komme seg til Europa over Middelhavet.

Det er like viktig å hjelpe folk herifrå som å ta imot kvoteflyktningar frå Syria, meiner Avramopoulos.

– Eg vil derfor oppfordre deg til å vere så ambisiøs som mogleg i vurderinga av innsatsen for kvoteflyktningane, skriv han.

Sparkar ballen vidare

Listhaugs svar er at Noreg allereie er i fremste rekke. No er det andres tur, meiner ho.

– Noreg er blant dei landa som har tatt imot flest kvoteflyktningar i forhold til innbyggjartalet. Det er derfor andre land som no bør følgje opp her. Noreg har ein stor jobb å gjere med å integrere tusenvis som har komme, både som flyktningar og gjennom familiegjenforeining, seier Listhaug.

– Mange andre land bør gjere ein større innsats før Noreg skal gjere meir, seier ho.

I absolutte tal var det berre USA, Canada, Australia og Storbritannia som tok imot fleire kvoteflyktningar enn Noreg i 2016.

«Moralsk plikt»

I brevet til Listhaug skriv Avramopoulos at han har bedt medlemslanda i EU om å komme med nye lovnader for 2018 innan fredag 15. september.

– Vi har ei juridisk og moralsk plikt til å tilby vern til dei som verkeleg treng det, strekar han under.

Samtidig seier FN at det hastar å få henta ut flyktningar som er stranda i Libya. Der blir flyktningane kasteballar mellom menneskesmuglarar, styresmakter og væpna grupper, og mange endar opp i interneringsleirar der tilhøva blir karakteriserte som umenneskelege.

For å få slutt på dette, er det ikkje nok å nedkjempe menneskesmuglinga, meiner Avramopoulos. I tillegg må det opnast lovlege vegar inn til Europa, meiner han.

Framleis ikkje avklart

Den norske kvoten for 2018 blir først fastsett når statsbudsjettet blir lagt fram i oktober. Men etter det NTB forstår, ligg det ikkje an til at kvoten blir større enn i dag.

Den norske kvoten er på 3.500 flyktningar, og ved den siste oppteljinga den 4. september hadde 3.421 av desse komme. Dei fleste er syrarar som er henta ut av Libanon.

I tillegg har Noreg tatt imot 1.500 asylsøkarar gjennom ei EU-ordning for å avlaste dei hardt pressa landa Hellas og Italia.

