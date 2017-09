EU-brev til Listhaug: Ta imot fleire kvoteflyktningar! 

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos seier no at han fullt ut støttar initiativet. Han har sendt eit brev om saka til alle landa i EU og Schengen, inkludert Noreg.

– I brevet bad eg dei vere så ambisiøse som mogleg, og eg bad dei spesielt om å auke innsatsen med å ta imot kvoteflyktningar frå Nord-Afrika og Afrikas Horn, seier han.

NTB har lese brevet, som vart sendt til innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) 25. august.

EU har som mål å trappe opp hjelpa til flyktningar i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan. Dette er land som mange flyktningar reiser frå eller gjennom når dei prøver å komme seg til Europa over Middelhavet.

Det er like viktig å hjelpe folk herifrå som å ta imot kvoteflyktningar frå Syria, meiner Avramopoulos.

– Eg vil derfor oppfordre deg til å vere så ambisiøs som mogleg i vurderinga av innsatsen for kvoteflyktningane, skriv han.

«Moralsk plikt»

Avramopoulos strekar under at fleirtalet av dei som kjem til Europa over det sentrale Middelhavet, ikkje har krav på vern. Dei største gruppene er migrantar frå land som Nigeria, Guinea og Bangladesh.

– Men vi har ei juridisk og moralsk plikt til å tilby vern til dei som verkeleg treng det, skriv EU-kommissæren.

Samtidig seier FN at det hastar å få henta ut flyktningar som er stranda i Libya. Der blir flyktningane kasteballar mellom menneskesmuglarar, styresmakter og væpna grupper, og mange endar opp i interneringsleirar der tilhøva blir karakteriserte som umenneskelege.

For å få slutt på dette, er det ikkje nok å nedkjempe menneskesmuglinga, meiner Avramopoulos. I tillegg må det opnast lovlege vegar inn til Europa, meiner han.

Framleis ikkje avklart

I brevet til Listhaug skriv Avramopoulos at han har bedt medlemslanda i EU om å komme med nye lovnader for 2018 innan fredag 15. september.

Noreg vil på si side trenge meir tid til å behandle saka. Dette skal Noreg ha formidla til EU under eit ministermøte i Brussel torsdag, der også Noreg var med.

Grunnen er at den norske kvoten for 2018 først skal presenterast når statsbudsjettet blir lagt fram i oktober.

Noreg deltar i dag frivillig i eit program for kvoteflyktningar som EU vedtok i 2015. Den norske kvoten er på 3.500 flyktningar, og ved den siste oppteljinga den 4. september hadde 3.421 av desse komme. Dei fleste er syrarar som er henta ut av Libanon.

I tillegg har Noreg tatt imot 1.500 asylsøkarar gjennom ei EU-ordning for å avlaste dei hardt pressa landa Hellas og Italia.

(©NPK)