18 til sjukehus etter terrorhending på T-bana i London

Det opplyser dei i ei pressemelding fredag formiddag. Metropolitan Police bekrefte like før at dei etterforskar ei «terrorhending» på Londons undergrunnsbane.

Dei sa vidare at personane vart skadde i det dei beskriv som ein brann og at den britiske antiterrorstyrken leier etterforskinga.

Det er uklart om alle dei 18 skadde vart ramma av eksplosjonen eller brannen inne på T-bana ved stasjonen Parsons Street, eller om nokre av dei vart skadde som følgje av trengsla og panikken som oppstod i området etterpå.

Innkallar til COBRA-møte

Statsminister Theresa May kallar også det som skjedde i London for ei «terrorhending», samtidig som ho uttrykkjer støtte til både offer og modige nødetatar som var eller er involverte.

– Mine tankar går til dei som vart skadde ved Parsons Green og nødetatane som har respondert på modig vis mot denne terrorhendinga, skriv statsministeren på Twitter.

May opplyser vidare at ho vil leie eit møte i den britiske regjeringas nødkomité (COBRA) for å respondere på terrorhendinga.

– Lar oss ikkje skremme

Ordførar Sadiq Khan, som vil delta på COBRA-møtet, seier han fordømmer alle forsøk på å angripe uskuldige menneske i London.

– Eg fordømmer dei individa som prøver å bruke terror som ein måte å skade oss og øydeleggje levemåten vår på. Som London har bevist gong på gong, vil vi aldri bli skremde eller overvunne av terror, heiter det i ei fråsegn frå Khan.

London-ordføraren får støtte frå Noregs statsminister Erna Solberg, som tok seg tid til å kommentere hendinga under ein felles pressekonferanse med utanriksminister Børge Brende.

– Vi er sjølvsagt triste for at vi endå ei gong opplever ei hending som blir etterforska som terror. Våre tankar går til dei som er ramma og til heile det britiske samfunnet, som gong på gong opplever ulike typar terrorhandlingar, seier ho.

Flammar opp til taket

Det er førebels uklart kva som ligg til grunn for at politiet etterforskar hendinga som terror, eller om politiet har nokre mistenkte i saka.

Fleire videoar og bilde frå T-bana viser ein gjenstand som kan sjå ut som ei heimesnikra bombe eller brannbombe, plassert inne i ein vogn på T-bana. Gjenstanden består av ei kvit plastbøtte i ein kvit handlepose, med leidningar hengande ut på sida. På fleire av bilda kan ein sjå mindre flammar omkranse gjenstanden.

Ein av passasjerane beskriv overfor Sky News eit massivt glimt av flammar som nådde taket på T-banevogna, samtidig som området rundt vart fylt med lukt av kjemikaliar. Han seier det var fleire skulebarn på vogna, som vart dytta rundt av folk som prøvde å komme seg unna flammane.

Ein annan passasjer seier han såg ei «eldkule» som «flau inn på T-bana» før vogna vart evakuert.

Massiv utrykking

Væpna politi og bombegruppa til politiet er på staden for å undersøkje gjenstanden på T-bana, og for å etterforske omstenda rundt hendinga.

Brannvesenet har i tillegg hjelpt til med å evakuere passasjerar frå eit tog i nærleiken av Parsons Green-stasjonen. Ifølgje vitne flykta fleire passasjerar frå stasjonen i panikk etter det fleire medium omtalar som ein eksplosjon.

Mykje ambulansepersonell har også rykt ut til Parsons Green for å hjelpe dei som treng helsehjelp.

Politiet har bedt folk om å halde seg unna området. District-linja mellom Wimbledon og Edgware Road er stengt inntil vidare som følgje av hendinga.

