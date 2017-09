USA forbyr bruk av programvare frå firmaet Kaspersky

Det skriv nyheitsbyrået AP.

Departementet for innanlands sikkerheit har sendt ut direktivet på bakgrunn av etterforskinga av dei moglege forbindelsane mellom Russland og Trumps valkamp.

Russland-baserte Kaspersky seier i ei pressemelding at dei er skuffa over direktivet og insisterer på at «dei ikkje har nokon uetisk tilknyting eller assosiasjon til noko land, inkludert Russland».

Då fleire dataangrep ramma store delar av verda i sommar, var Kaspersky blant datasikkerheitsfirmaa som spelte ein viktig rolle i etterforskinga av virusa.

Kaspersky vart oppretta i 1997. Firmaet lagar hovudsakleg program for antivirus og datasikkerheit.

Den amerikanske butikkjeda Best Buy opplyste onsdag at dei avbryt den ti år lange avtalen med firmaet og stoppar salet av Kasperskys programvare.

(©NPK)