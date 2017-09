Underhuset i Italia vedtek forbod mot nazi- og fascist-symbol

Vedtaket inneber fengselsstraff frå seks månader til nærmare tre år dersom ein kjem med nazistiske eller fascistiske helsingar i det offentlege rom, sel nazistiske og fascistiske effektar eller publiserer nazistisk eller fascistisk propaganda på internett.

Partiet til tidlegare statsminister Silvio Berlusconi, Forza Italia, stemde mot. Partiet meiner den nye lova trugar ytringsfridomen. Heller ikkje Femstjernersrørsla (M5S) stemde for forslaget. Det vil vera vanskeleg å handheva lova, meiner partiet, som i staden føreslo å stramma inn eksisterande lovverk mot hatske uttalar.

Vedtaket må godkjennast i Senatet før det kan tre i kraft, og det må skje før nasjonalforsamlinga blir løyst opp tidleg neste år. På grunn av allereie hektisk program fram til då, kan det dermed henda ein ikkje får tid til å stemma over vedtaket, fortel DPA.

Den jødiske parlamentarikaren Emanuele Fiano for regjeringspartiet Det demokratiske partiet (PD) seier det er nødvendig at Italia slår hardare ned på aukande nazistisk og fascistisk nostalgi. Han blei sjølv møtt med antisemittisme i sosiale media for støtta si til lova.

Det er ikkje uvanleg å finne Mussolini-kalendrar, koppar, nøkkelringar og ølflasker utstilt i italienske butikkar, spesielt i Predappio der diktatoren Benito Mussolini er gravlagt. 28. oktober skal det nyfascistiske partiet Forza Nuova marsjera i Roma for å feira at det er 95 år sidan Mussolini blei demokratisk vald, forkasta demokratiet og innførte diktatur.

