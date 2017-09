Maduro og opposisjonen i Venezuela innleier samtalar

Leiarar frå både regjeringa og opposisjonen seier dei vil sende representantar til samtalane for å sjå på moglegheita for å finne ei løysing på krisa.

Spanias tidlegare statsminister José Luis Rodríguez Zapatero og Den dominikanske republikks utanriksminister Miguel Vargas sende invitasjonen til nye samtalar tysdag. Dei vil stille som meklarar.

Opposisjonen seier dei sender ein delegasjon for å diskutere nødvendige vilkår for ein seriøs dialog.

– For å gå i møte i ein seriøs dialog krev vi ei handling som viser at ein har ekte vilje til å løyse nasjonale problem, og ikkje gjer dette for å kjøpe seg tid, seier opposisjonspartiet i ei pressemelding.

Maduro villig

Maduro kommenterte invitasjonen frå president Danilo Medina i Den dominikanske republikk under eit regjeringsmøte sendt på TV tysdag.

– Zapatero og president Medina veit veldig godt at eg har vore ein forkjempar for ein slik samtale, og eg takker ja til å delta i ny dialog, sa Maduro.

FNs generalsekretær António Guterres var raskt ute med å støtte initiativet.

– Generalsekretæren uttrykkjer full støtte til initiativet frå Den dominikanske republikk, støtta av José Luis Rodríguez Zapatero, til å invitere Venezuela og opposisjonen til å starte prosessen om politiske samtalar, heiter det i ei pressemelding frå generalsekretærens kontor.

Ifølgje nyheitsbyrået AP er det ikkje offentleggjort nokon timeplan for forhandlingane.

(©NPK)