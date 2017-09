Kjøt-direktør arrestert i Brasil

Administrerande direktør for kjøtindustrigiganten JBS, Wesley Batista, blei arrestert onsdag. Han blir no skulda for å ha manipulert finansmerknadene under korrupsjonsetterforskinga som mellom anna omfattar president Michel Temer.

Politiet meiner Batista har skodd seg under uroa som oppstod i marknadene som følgje av rolla til direktøren i korrupsjonsskandalen.

Wesley Batista og bror hans Joesley Batista, som blei arrestert sist søndag, har tidlegare inngått ein avtale med påtalemakta i saka. Då vedgjekk dei at JBS hadde betalt titals millionar kroner i stikkpengar til så mange som 1.900 politikarar.

Då tilståingsavtalen blei kjend, stupte aksjane til JBS.

No blir Wesley Batista skulda for å ha skodd seg på handel med JBS-aksjar mellom 24. april og 17. mai, før avtalen blei offentleggjort.

Advokatane til brørne seier i ein uttale at påstandane om innsidehandel er urettferdig og absurd, ifølgje nyheitsbyrået Agencia Brasil.

Smørjinga til JBS-brørne føyer seg inn i rekkja av liknande korrupte nettverk som har blitt avdekt hos andre brasilianske storselskap dei siste åra. Det nye er at det no også blir sett fram skuldingar mot presidenten i Brasil.

Batista-brørne har gjeve påtalemakta det som blir omtalt som sterke bevis mot Temer i form av lydopptak. Presidenten blir mellom anna skulda for å ha fått om lag 1,2 millionar kroner frå JBS. Presidenten har avvist alle skuldingane.

(©NPK)