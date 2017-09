FN-sjefen ber Myanmar stoppa angrep på rohingyaer

– Eg ber styresmaktene i Myanmar stoppa militære aktivitetar og valdshandlingar, sa Guterres på ein pressekonferanse i New York onsdag.

Han skildrar rapportar om tryggingsstyrkar som går til angrep på sivile i delstaten Rakhine, som fullstendig uakseptable. På spørsmål om han er einig i at rohingya-folket blir utsett for etnisk reinsing, svarar generalsekretæren:

– Når ein tredel av rohingya-befolkninga har vore nøydde til å flykta frå landet, kan du finna eit betre uttrykk for å skildra det?

Nesten 380.000 rohingyaer har dei tre siste vekene flykta over grensa til Bangladesh, ifølgje FN. Masseflukta skjer under ein militæroperasjon som blei sett i verk etter at ei militant rohingya-gruppe angreip fleire politipostar 25. august.

Tryggingsrådet held onsdag kveld eit ekstraordinært møte om situasjonen.

