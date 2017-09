Det kvite hus ut mot Hillary Clintons bok 

Clintons biografi, der ho reflekterer over den mislykka valkampen om presidentembetet, pryda allereie toppen på Amazons bestseljarliste same dag som den vart utgitt tysdag.

USAs president Donald Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders seier ho ikkje veit om Trump kjem til å lese boka.

– Eg trur han har god erfaring med kva som skjedde, og eg trur det er openbert for heile Amerika, fortsette Sanders.

– Eg synest det er trist at etter Hillary Clinton dreiv den mest negative valkampen i historia, og tapte, så skal det siste kapittelet i hennar offentlege liv bli definert av å fyre opp under boksalet med falske og omsynslause angrep, seier Sanders, utan å ville kommentere konkrete eksempel på dette.

I boka drøftar Clinton kva som gjekk gale under valkampen. Ho tar på seg ansvaret for sin eigen valkamp, for at ho mistolka sinnet og frustrasjonen til veljarane, for sine utfall mot kolgruvearbeidarar og Wall Street og for «den dustete feilen» ho sjølv gjorde då ho brukte ein privat epostserver medan ho var utanriksminister.

Men Clinton legg også ein del av skulda på andre, blant dei senator Bernie Sanders, og framfor alt FBI-sjef James Comey for handteringa av granskinga av Clintons e-postar.

I eit intervju med USA Today hevdar også Clinton at medarbeidarar rundt Donald Trump bidrog til russisk innblanding i presidentvalet.

– Det fann unekteleg stad kommunikasjon, og det var heilt opplagt ei felles forståing av eit eller anna slag, sa Clinton.

(©NPK)