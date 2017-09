Dansk økonomi i kraftig vekst

– Dansk økonomi går kraftig framover for augneblinken, og det er gode moglegheiter for at utviklinga vil fortsette sjølv om det er press på delar av arbeidsmarknaden, skriv Danmarks Nationalbank i ei fråsegn onsdag.

Sentralbanken forventar ein vekst på 2,3 prosent i år, mens den i mars spådde ein vekst på 1,6 prosent. I fjor låg veksten på 1,7 prosent.

Faren for ei overoppheting er ifølgje banken mindre enn før finanskrisa, men finanspolitikken bør likevel utformast med tanke på at det er ein risiko for at veksten skjer for raskt. Det kan føre til at det blir stadig vanskelegare for danske verksemder å finne den rette arbeidskrafta.

– I dei neste åra, der dansk økonomi er i høgkonjunktur, bør finanspolitikken ikkje bidra ytterlegare til etterspørselen, men tvert imot medverke til at utviklinga ikkje blir mykje kraftigare enn det er kapasitet til, seier sentralbanksjef Lars Rohde.

Sidan 2013 har talet på lønnsmottakarar stige utan stans i Danmark. 160.000 fleire har komme i arbeid. Fram mot slutten av 2019 er det forventa at sysselsettinga vil auke med ytterlegare 60.000.

(©NPK)