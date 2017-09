25 døde i samanstøytar i Den sentralafrikanske republikk

Ifølgje FNs kontor for samordning av humanitær hjelp (UNOCHA) har tusenvis blitt heimlause som følgje av valden i landet. Halvparten av dei 4,5 millionar innbyggjarane har behov for humanitær hjelp.

FN har 12.500 soldatar og politifolk i landet for å forsvare sivilbefolkninga og støtte president Faustin-Archange Toudéra, som vart valt i fjor.

FNs nødhjelpssjef, Stephen O'Brien, sa til FNs tryggingsråd i august at det er tidlege teikn til folkemord i Den sentralafrikanske republikk.

I 2013 gjekk kristne og muslimske militsar til krig mot kvarandre i landet etter at den kristne presidenten François Bozizé vart styrta av opprørsgruppa Seleka, som har muslimsk fleirtal. Frankrike leidde ein militær intervensjon i landet same år, men dei to gruppene kjempar framleis om område og naturressursar.

(©NPK)