Tyrkia kjøper russisk rakettsystem

President Recep Tayyip Erdogan bekreftar at det er inngått kontrakt om kjøp av S-400, eit moderne og avansert luftvernrakettsystem utvikla av den russiske våpenprodusenten GSKB Almaz-Antej.

– Så vidt eg veit har vi også betalt depositum, sa Erdogan tysdag.

– Russlands president Vladimir Putin og eg er fast bestemt på dette, legg han til.

Våpenkontrakten er den første store som er inngått mellom Ankara og Moskva, og det er også den største avtalen Tyrkia har inngått med eit land utanfor Nato.

Både Pentagon og fleire amerikanske kongressmedlemmer har gitt uttrykk for bekymring over at Tyrkia satsar på eit russisk våpensystem.

Erdogan avfeiar kritikken og meiner Tyrkia står fritt til å kjøpe militært utstyr frå kven dei vil. Putins militære rådgjevar Vladimir Kozjin understrekar at handelen også er i Russlands interesse.

– Eg kan garantere at alle avgjerder om denne kontrakten, er heilt i tråd med våre strategiske interesser, seier han til nyheitsbyrået TASS.

– Av den grunn forstår vi reaksjonane frå fleire vestlege land, som no prøver å legge press på Tyrkia, legg han til.

