Steinmeier: Alle EU-land må ta sin del av flyktningane

– Rettsreglane utgjer kjerneverdiane i EU, sa Steinmeier måndag på ein felles konferanse med Tsjekkias president Milos Zeman.

Zeman svarte at det bør gjerast meir for å hindra migrasjon frå heimlanda til flyktningane. Zeman la til at han «tvilar sterkt» på at islamsk og europeisk kultur kan gå hand i hand.

Eit fleirtal av innanriksministrane i EU vedtok i september 2015 å fordela 120.000 flyktningar som har kome til Hellas og Italia, blant dei andre EU-medlemslanda. Ungarn har enno ikkje teke imot ein einaste av dei landet er forplikta som EU-medlem til å ta inn.

Ungarn og Slovakia tok saka til EU-domstolen. Domstolen slo sist veke fast at kvoteordninga er lovleg og at alle medlemslanda må ta sin del av flyktningane. Polen og Tsjekkia har stilt seg kritiske til ordninga, og fleire land i det austlege Europa reagerte negativt på vedtaket.

Uttalane til Steinmeier tysdag kom to dagar etter at statsminister Angela Merkel kom med ein kommentar som kan sjåast på som ei åtvaring til austeuropeiske land som får store pengebidrag frå rikare EU-medlemsland.

– Viss det ikkje er solidaritet når det gjeld migrasjon, vil det heller ikkje vera solidaritet på andre område. Og det vil vera bittert for det europeiske samhaldet, sa Merkel til avisa Frankfurter Allgemeine.

