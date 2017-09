Mistenkjeleg pakke førte til politiaksjon på Københavns flyplass

Politiet rykte ut ved 7.30-tida og sperra av terminal 2 og eit parkeringshus like ved. Samtidig vart passasjerar og tilsette evakuerte. Først over to timar seinare vart terminalbygninga opna for trafikk igjen.

På ein pressekonferanse tysdag formiddag opplyste politiet at det var ei pakke som var levert inn til godstransport som førte til at det vart varsla om ein mogleg bombetrussel.

– På grunn av terrortruslane mot Danmark, rykte vi rutinemessig ut, opplyste polititalsmann Jens Jespersen på pressekonferansen.

Ein stor politiaksjon vart sett i verk, og bombeekspertar undersøkte pakka. Dei kunne likevel konstatere at den ikkje inneheldt noko farleg. Jespersen vil likevel ikkje seie kva pakka inneheldt eller kva som gjorde at det vart slått alarm.

Stenginga av terminalen førte til ein del forseinkingar i flytrafikken, og om lag 1.600 passasjerar vart ramma, opplyser ein talsmann for Københavns lufthamn. Blant flyselskapa som brukar Terminal 2, er Norwegian, Ryanair, EasyJet, Singapore Airlines, Finnair, Air France, KLM og Qatar Airways.

