Irak og Tyrkia godtar ikkje kurdisk folkeavstemming

– Ei slik folkeavstemming vil ikkje tene nokon, verken kurdarane eller andre folk i regionen, sa Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag måndag.

Regjeringa i Bagdad har slått fast at den varsla folkeavstemminga er grunnlovsstridig, og tysdag følgde den irakiske nasjonalforsamlinga opp med eit vedtak som pålegg statsminister Haider al-Abadi å gjere alt for å hindre at den finn stad.

Iran kjem heller ikkje til å godta opprettinga av ein kurdisk stat i nabolaget og fryktar til liks med Tyrkia at deira eiga kurdiske befolkning då vil bryte ut og slutte seg til.

USA og Russland er også for ein gongs skuld einige. Amerikanarane vil hamne i eit vondt dilemma, stilt overfor valet mellom sine allierte i Ankara, Bagdad og Arbil i Nord-Irak, og understrekar kor viktig det er å halde Irak samla.

Splitta folk

Kurdarane i Nord-Irak er heller inga einsarta folkegruppe og har i alle år vore prega av splitting og strid.

Kurdistans demokratiske parti (KDP) og Kurdistans patriotiske union (PUK) låg lenge i open krig med kvarandre og har kjempa om politisk makt sidan Irakisk Kurdistan (KRG) fekk delvis sjølvstyre i 2001.

KDP og president Massoud Barzani sit i dag med regjeringsmakta i Arbil og har eit godt forhold til Tyrkia.

Presidentperioden til Barzani gjekk eigentleg ut i 2015, men han styrer vidare utan noko formelt mandat.

Kritisk opposisjon

– Folkeavstemminga handlar minst like mykje om interne motsetningar i KRG som om irakisk-kurdiske spenningar, seier Erlend Paasche ved Institutt for fredsforsking (PRIO).

Han er ikkje i tvil om at det vil bli fleirtal for lausriving i ei eventuell folkeavstemming, sjølv om ein del også vil stemme nei.

– Det er ein ikkje ubetydeleg kritisk opposisjon til KDPs autoritære styre, særleg i Sulaymaniya, og delar av den opposisjonen vil stemme nei. Ikkje nødvendigvis fordi dei er imot kurdisk sjølvstende, men fordi dei er imot at folkeavstemminga blir brukt politisk for å legitimere og styrke Barzanis og KDPs politiske dominans, seier Paasche.

Store problem

Dersom kurdarane i Nord-Irak gjer alvor av trusselen om å lausrive seg, vil problema tårne seg opp for dei. Området vil vere omringa av lite vennlegsinna naboar, som blant anna kan gjere det svært vanskeleg å eksportere olje frå felta rundt byen Kirkuk.

KDPs milits vil truleg miste den militære støtta den i dag får frå Vesten for å kjempe imot IS og kan igjen hamne i open strid PUKs milits.

Splitt og hersk

Tyrkiske og iranske styrkar kan komme til å intervenere, men Paasche har lita tru på at dette kjem til å skje.

– Dei treng ikkje bruke militærmakt, seier han, og viser til at Tyrkia kan stanse oljeeksporten og mykje av handelen, mens Iran har agentar i Arbil som lett kan destabilisere ein region som alt er prega av økonomisk krise.

– Både Iran, Tyrkia og Irak kan bruke splitt-og-hersk teknikkar i eit allereie splitta Irakisk Kurdistan, seier han.

