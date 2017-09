HRW: Saudi-Arabia gjer seg skuldig i krigsbrotsverk i Jemen

Menneskerettsorganisasjonen viser til at 39 sivile er drepne, blant dei 26 barn, i fem saudileidde flyangrep mot mål i Jemen dei siste to månadane.

Fire bustadhus og ein matvarebutikk vart ramma i angrepa, enten med overlegg eller fordi det ikkje vart tatt tilstrekkeleg omsyn til at det oppheldt seg sivile der. Det er eit krigsbrotsverk, slår Human Rights Watch fast.

Sparer ikkje barna

– Løfta frå den saudileidde koalisjonen om å gjennomføre flyangrepa på lovleg vis, har ikkje spart Jemens barn frå ulovlege angrep, seier Sarah Leah Whitson, som leier verksemda til menneskerettsorganisasjonen i Midtausten.

– Dette understrekar behovet for at FN fører koalisjonen opp på skamlista over dei som gjer seg skuldig i overgrep mot barn i væpna konfliktar, seier ho.

Over 10.000 menneske er drepne og 3 millionar er drivne på flukt sidan Saudi-Arabia samla ein regional koalisjon og gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen i mars 2015.

Krev gransking

Amnesty International og Human Rights Watch har tidlegare skulda Saudi-Arabia for moglege krigsbrotsverk i Jemen, og det same har FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein.

I førre månad underteikna 57 menneskerettsgrupper frå heile verda eit opprop med krav om at FN innleier gransking av moglege krigsbrotsverk i Jemen.

– Offera for overgrep i Jemen har ikkje råd til å vente lenger på ei truverdig gransking av dei alvorlege overgrepa som fortset, heitte det i oppropet som vart oversendt FNs menneskerettsråd.

(©NPK)