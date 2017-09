Fire nye delstatar i USA sluttar seg til DACA-søksmål

I førre veke vart det kjent at 15 delstatar går til søksmål mot Trump etter at presidenten bestemte å avvikle det såkalla DACA-programmet. DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og vart til gjennom ein presidentordre frå dåverande president Barack Obama i 2012.

Dei fire nye statane som overleverer søksmål måndag, er California, Minnesota, Maryland og Maine.

– I California set vi ikkje berre pris på dei og støttar dei – vi kjempar for dei, seier aktor Xavier Becerra i California.

– Vi vil ikkje la Donald Trump få øydeleggje liva til unge immigrantar som gjer California og vårt land sterkare, fortset Becerra.

Mektige næringslivsleiarar i USA, blant anna i IT-industrien, har bedt Trump behalde ordninga. Programmet gjer det mogleg for barn som vart tatt med ulovleg til USA før dei var 16 år, å få eit toårig fornybart arbeidsløyve eller studere ved universitet. Programmet har beskytta dei nesten 800.000 som er inkluderte, frå å bli deporterte frå landet.

Justisminister Jeff Sessions sa tysdag at DACA ikkje blir avslutta med ein gong. Først om seks månader blir det avvikla, noko som skal gi Kongressen nok tid til å finne andre løysingar for dei ramma, sa han.

(©NPK)