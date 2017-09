Schulz fredar pensjonsalderen på 67 år for å kapra eldre veljarar

På ein pressekonferanse måndag lova Schulz at han ikkje under nokon omstende vil auka pensjonsalderen frå 67 til 70 år.

56,1 prosent av dei tyske veljarane er 50 år eller eldre, ifølgje tysk statistikk, og Tysklands befolkning har også den eldste gjennomsnittsalderen i EU, 45 år.

Det sosialdemokratiske partiet SDP sit no i ein regjeringskoalisjon med høgrepartiet til Merkel, CDU, men Schulz lovar at dette er ei sak som ikkje er til forhandling viss det skulle bli aktuelt med eit tilsvarande regjeringssamarbeid etter valet 24. september.

Dei to andre krava som Schulz seier at SDP ikkje vil fira på, er likeløn mellom kvinner og menn og lik rett til utdanning for alle.

– Brexit i Europa, Trump i USA, høgreekstremistar i nasjonalforsamlingar, mange menneske er urolege for demokratiet. De kan vera sikre på at eg vil verna og forsvara verdiane våre, sa Schulz på ein pressekonferanse måndag.

SDP ligg framleis langt etter CDU på meiningsmålingane med 24 prosents oppslutnad mot 38 prosent fot CDU.

(©NPK)