Paven kallar klimafornektarane dumme – siterer Bibelen

Overhovudet til Den katolske kyrkja kom måndag med eit nytt, kraftig angrep på dei som tvilar på om det finst menneskeskapte klimaendringar.

– Dei som fornektar dette, må gå og spørja forskarane. Dei er svært klare, svært presise, sa han til journalistar om bord på flyet heim frå besøket sitt i Colombia.

Paven viser til ekspertane som meiner at den globale oppvarminga er menneskeskapt, og peikar på at rådet til forskarane ikkje er «meiningar tekne frå lause lufta».

På veg heim til Vatikanet flaug paven over fleire av områda i USA og Karibia som har blitt hardt ramma av ekstremvêr den siste tida.

– Kvifor ventar vi med å akseptera effektane av klimaendringane? spurde paven.

Historia vil dømma dei som ikkje maktar å ta dei nødvendige avgjerdene for å hindra klimautslepp, meiner han.

– Eg kjem på eit uttrykk frå Det gamle testamente: Menneske er dumme, eigenrådige, blinde.

Det er uklart nøyaktig kva vers pave Frans refererte til, men menneske blir omtalt som «dumme» fleire stader i Bibelen.

Paven har vore ein sterk forkjempar for tiltak for å kjempa mot klimaendringane. Han har med jamne mellomrom mint om at dei mest sårbare i verda blir ramma hardt av auka forureining, epidemiar, krigar og migrasjon.

(©NPK)