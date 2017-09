Minst fem omkomne i Florida som følgje av Irma

Talet på omkomne vart oppjustert til fem etter at ein person vart funnen omkommen i ein heim i Shark Key søndag.

I Florida Keys var to personar tidlegare bekrefta døde som følgje av orkanen. Hardee County har også meldt om to dødsfall. Totalt er det meldt om rundt 30 dødsfall etter Irmas kraftige ferd over Karibia.

I tillegg er rundt 3,5 millionar bustadar og forretningar utan straum i delstaten mens Irma held fram ferda nordvestover. Orkanen er no nedjustert til kategori 2.

