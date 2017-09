Massemønstring for katalansk sjølvstende i Barcelona

– Det katalanske folket vil gjera sjølvstende mogleg. Er det mange av oss, kan dei ikkje stoppa oss, sa 21 år gamle Jordi Calatayud, som deltok i demonstrasjonen.

Rundt 400.000 menneske hadde på førehand skrive under på at dei vil vera med i massemønstringa på den katalanske «nasjonaldagen», som blir halde til minne om Barcelonas fall i den spanske arvefølgjekrigen i 1714.

For å streka under verdien av historia starta demonstrasjonen klokka 17.14. Demonstrantane skulle danna ein gigantisk X i krysset mellom Paseo de Gracia og Aragon-gata i sentrum av byen.

X-en spelar på folkeavstemminga om lausriving som styresmaktene i regionen har varsla 1. oktober, men som regjeringa i Madrid har lova å stoppa.

Politiaksjonar

Forfatningsdomstolen i Spania har slege fast at den varsla folkeavstemminga saknar legitimitet, og politiet har gjennomført rassiaar ved fleire katalanske trykkjeri som var mistenkt for å trykkja opp stemmesetlar.

Ordførarane i fleire av dei største byane i regionen, blant dei Barcelona, har gjort det klart at dei vil retta seg etter avgjerda frå forfatningsdomstolen og at det difor ikkje kjem på tale å bruka offentlege bygg som stemmelokale.

Djupt splitta

Katalanarane er djupt splitta i synet på lausriving, sjølv om meiningsmålingane sprikjer. Ei meiningsmåling utført av Catalan Centre of Opinion Studies i juli viste at 41,1 prosent støtta lausriving frå Spania, mens 49,9 prosent var motstandarar.

Ein fersk meiningsmåling som den spanske avisa El País siterte søndag, viser at 56 prosent av katalanarane meiner folkeavstemminga saknar legitimitet.

Lovar sjølvstende

Dersom folkeavstemminga gjev fleirtal for lausriving, har Catalonias president Carles Puigdemont lova å erklæra sjølvstende innan 48 timar.

Spanias statsminister Mariano Rajoy har vore like klar på at folkeavstemminga er grunnlovsstridig og at ho ikkje vil bli gjennomført.

Catalonia er på storleik med Belgia, og om lag 16 prosent av dei 47 millionar innbyggjarane i Spania bur i regionen.

(©NPK)