Irma svekt til tropisk storm

Irma var på det kraftigaste orkan i kategori 5 med vindkast på over 80 meter i sekundet.

Etter at orkanen hadde rast over fleire karibiske øystatar og teke minst 34 menneskeliv der, 10 av dei på Cuba, blei uvêret gradvis svekt på ferda si nordover mot Florida.

Søndag trefte Irma fastlandet i USA som ein kategori 4 orkan, men svekte seg relativt raskt til kategori 1.

Nedgradert

Måndag blei ekstremvêret ytterlegare nedgradert til tropisk storm, men heldt fram nordover med kraftig vind, nedbør, stormflo og høge bølgjer.

Måndag ettermiddag norsk tid stod Georgia for tur, men det er førebels ikkje meldt om større øydeleggingar i denne delstaten.

Over 800 flyavgangar var måndag innstilt frå den travlaste flyplassen i USA, Atlanta, og det var sett i verk masseevakuering frå utsette område langs kysten.

Øydeleggingar

Mens den største Irma-dramatikken er i ferd med å minka, er dei materielle øydeleggingane i kjølvatnet av orkanen store.

I Florida, der det så langt er meldt om fem omkomne, mista fleire millionar husstandar straumen, men alt måndag var han tilbake hos over 1 million av dei. Vel 6 millionar var framleis utan straum i delstaten.

Fleire stader har vasstanden auka med fleire meter, og det var frykt for at vasstanden enkelte stader kunne koma til å stiga med så mykje som 4–5 meter.

Dei aller dystraste spådommane slo likevel ikkje til, noko som førte til børsoppgang i New York i morgontimane måndag.

Milliard-skadar

Dei største forsikringsselskapa i Florida var blant dei som pusta letta ut. Dei hadde alle opplevd kursoppgang då det blei klart at dei materielle skadane var mindre enn frykta.

Forsikringsanalytikaren James Naklicki reknar med at det vil bli meldt inn skadar for opptil 50 milliardar dollar, vel 390 milliardar kroner, etter herjingane til Irma i Florida.

Dersom orkanen hadde ramma storbyen Miami for fullt, ville summen truleg ha vore tre gonger så høg, trur han.

President Donald Trump seier at han så snart som mogleg vil reisa til Florida for å få eit overblikk over øydeleggingane, men det er uklart når.

(©NPK)