Irma misser kraft på veg oppover Florida – minst fem omkomne

Uvêret Irma, som no er nedjustert til kategori 1 storm, var måndag på veg oppover den sørvestlege kysten av delstaten og Tampa Bay. Orkanen har no vindkast på 38 meter per sekund, men ifølgje meteorologar vil den svekkje seg ytterlegare utover måndagen.

Minst fem personar er så langt omkomne, alle i den sørlege delen av Florida.

Minst 4,4 millionar bustadar og verksemder er utan straum etter at uvêret trefte land som ein kategori 4 orkan ved Florida Keys søndag.

Dei aller fleste innbyggjarane har følgt ordren om å evakuere.

Held pusten

Førebels er det ingen oversikt over øydeleggingane, og mange held no pusten for kva dagslyset vil avsløre. Leiaren for redningsarbeidet i Florida, Bryan Koon, har likevel uttrykt ei viss optimisme om at konsekvensane vil bli mindre enn frykta.

– Eg har ikkje høyrt om katastrofal øydelegging. Det betyr ikkje at det ikkje finst, det betyr at vi ikkje har fått beskjed om det enno, sa han søndag.

I kjølvatnet av uvêret er det venta stormflo og flaum i delstaten. I Naples, som ligg sørvest i Florida, steig vasstanden med 2,1 meter på 90 minutt.

Totalt er det meldt om rundt 30 dødsfall etter Irmas kraftige ferd over Karibia. Fleire karibiske øyer vart i førre veke rasert av uvêret som då hadde orkan styrke.

Tampa neste

Trass i nedjustering blir uvêret framleis vurdert som «livsfarleg», ifølgje USAs nasjonale orkansenter (NHC).

President Donald Trump seier han så snart som mogleg vil reise til Florida for å få eit overblikk over øydeleggingane. På spørsmål om kor dyr stormen vil bli, svarte han at det no først og fremst dreier seg om menneskeliv, ikkje økonomiske kostnader.

Den kraftige orkanen som lenge låg på kategori 5 i styrke, begynte å minke etter at den sneia Cuba søndag. Der vart 1,5 millionar menneske evakuerte frå nordkysten. Styresmaktene seier det er store skadar på øyene og småbyane i området, som har blitt ramma av flaum etter orkanen.

Katastrofetilstand

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i Florida og har godkjent ei hjelpepakke til delstaten. Midlane skal hovudsakleg gå til lån og til gjenoppbygging av bustadar.

Ordføraren i Tampa har erklært portforbod på ubestemt tid. Norske Ada Aas er saman med ektemannen innlosjert på ein skule i Tampa. Til NTB seier Aas at dei no kan merke orkanen.

– Det blæs kraftig, men vi er låst inne i eit klasserom utan vindauge, så vi veit ikkje meir enn det vi ser på nyheitene, seier Aas som seier at dei har det etter forholda bra.

– Vi er 30 til 40 stykke som nesten ligg oppå kvarandre. Men vi er alle i godt humør og som dei einaste turistane blir vi tatt godt imot, seier Aas til NTB. Aas fortel at både politi og Røde Kors er til stades.

– Eg føler meg eigentleg trygg, men det er jo ein merkeleg situasjon vi er oppe i. Det er jo rart, for vanlegvis sit ein heime i Noreg og høyrer om slike situasjonar og plutseleg er vi midt oppe i det.

Begge kystar ramma

Uvêret syg til seg store mengder vatn, og det er varsla at stormfloa kan bli katastrofal. Det er venta at vasstanden kan stige så mykje som 4–5 meter i dei hardast ramma områda.

Sjølv om vestkysten vil bli hardast ramma, er Irma så enorm – 600 kilometer i diameter – at begge kystar blir ramma, med kraftig vind, massivt regn og høg stormflo.

Til saman er rundt 7 millionar menneske blitt bedne om å evakuere i Florida og Georgia.

