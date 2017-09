Ekspert: Resten av verda følgjer etter viss Kina forbyr fossilbilar

Det meiner Bill Russo, sjef for konsulentselskapet Gao Feng i Shanghai.

– Viss Kina seier nei til fleire forbrenningsmotorar, vil resten av verda følgje etter. For resten av verda kan ikkje mista den kinesiske marknaden. Det er for stort, seier Russo.

I helga opplyste det kinesiske industridepartementet at dei arbeider med ein plan for å forby tradisjonelle bilar som brukar fossilt drivstoff. Samtidig vil dei satsa hardt på elbilar og andre typar køyretøy med låge klimautslepp.

Det er ikkje oppgjeve noko tidspunkt for utfasinga av fossilbilane. Men allereie neste år må kinesiske bilprodusentar syta for at 8 prosent av produksjonen er el- eller hybridbilar.

Tidlegare har Storbritannia og Frankrike erklært at dei vil stoppa salet av bensin- og dieselbilar innan 2040. I Noreg har eit samla Storting stilt seg bak målsetjinga om å fasa ut fossillbilar allereie i 2025.

I Kina blir det kvart år selt rundt 24 millionar køyretøy. Ein firedel av alle nye bilar i verda er i Kina.

