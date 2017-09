Egypt: 18 egyptiske politimenn drepne på Sinaihalvøya

Ytterlegare sju politifolk blei såra i angrepet mot egyptiske sikkerheitsstyrkar måndag, ifølgje kjelder i sikkerheitsstyrkane og helsevesenet.

Innanriksdepartementet i Kairo stadfester at eit angrep fann stad i nærleiken av småbyen BiR al-Abed, men oppgir ikkje noko tal på drepne og såra.

Angrepet blir omtala som eitt av dei blodigaste i området hittil i år. Den ytterleggåande islamistgruppa IS hevdar å stå bak angrepet og seier via sin mediekanal Amaq at åtte egyptiske soldatar blei drept.

Ei IS-bunden gruppe med base i Nord-Sinai har drept fleire hundre soldatar og politifolk i ei lang rekke angrep sidan militærkuppet i 2013.

Bakhaldsangrepet måndag fann stad 30 kilometer vest for al-Arish nord på Sinaihalvøya, i ein uroleg region som grenser til Israel og Gazastripa.

Kolonnen blei første ramma av fleire bomber som eksploderte ved vegen idet politikolonnen køyrde forbi, ifølgje kjeldene. Fem militære køyretøy begynte å brenne. Etter eksplosjonane opna angriparane eld.

Det er uklart om nokon sivile blei ramma.

USA fordømmer angrepet.

– Vi kjem til å fortsette å stå bak Egypt i møtet med terrortrusselen, heiter det i ei fråsegn frå det amerikanske utanriksdepartementet.

IS' egyptiske fløy har tidlegare også gått til åtak på sivile, og sidan desember i fjor har gruppa tatt på seg ansvar for terrorangrep som har kosta over 100 kristne kopiere livet.

