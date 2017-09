Trumps luksushotell kan bli ramma av orkanen

– Det er det sikraste staden i verda mot ein orkan, har Trumps mangeårige butlar Anthony Senecal, uttalt til nyheitsbyrået AP.

Meteorologar har berekna at ekstremvêret Irma kan ramme Florida laurdag kveld lokal tid med kolossal kraft. Dei har også opplyst at det ikkje er den kraftige vinden som er den største trusselen mot Palm Beach, der Mar-a-Largo ligg, men bølgjene som vil skylje over land.

Dei kan i verste fall bli 2,4 meter høgare enn kva som er vanleg, noko som ifølgje nyheitsbyrået AP kan ramme dei lågast liggjande delane av Trumps hotell og feriebustad.

Den amerikanske presidenten har allereie fått merke styrken i det som er den kraftigaste orkanen som nokosinne er registrert i Atlanterhavet.

På St. Martin i Karibia eig han ein eigedom verdt 17 millionar dollar, Le Chateau des Palmers.

Ifølgje franske styresmakter er nesten heile den delen der Trumps eigedom ligg, øydelagt, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Sjølv dei fire mest orkansikre eigedommane er øydelagde.

Mens den eine delen av øya er fransk, er den andre nederlandsk. Verken franske eller nederlandske styresmakter har så langt gitt opplysningar om korleis det har gått med Trumps eigedom, og dei hadde fredag enno ikkje oversikt over øydeleggingane.

Ekspertar set styrken på orkanen i samanheng med den globale oppvarminga.

Trump bestemte tidlegare i år å trekke USA frå den globale klimaavtalen som verda vart samde om i Paris i desember 2015.

