Orkanen Jose oppgradert til kategori 4

Kategori 4 er den nest kraftigaste kategorien på ein skala som går til 5.

Irma var lenge ein kategori 5-orkan før han blei gradert ned til kategori 4 fredag. Han kan likevel raskt styrkja seg igjen over ope hav i retning Florida.

Jose ligg framleis nesten 800 kilometer søraust for Dei små Antillane. Han flyttar seg nordvestover med ein fart på 26 kilometer i timen.

Utrekningane går førebels ut på at han vil passera fleire hundre kilometer nordaust for dei nordaustlegaste øyane, som Antigua og Saint Martin, men sjølv då vil han føra til kraftig regnvêr over øyar som allereie ligg i ruinar etter Irma.

Samtidig er ein tredje orkan, Katia, som er i ferd med å byggja seg opp i Karibihavet, oppgradert til kategori 2. Han er venta å treffe Veracruz på kysten av Mexico om få dagar.

