Nytt tilbakeslag for Trumps innreiseforbod

En dommar i delstaten Hawaii konkluderte i juli med at også besteforeldre og søskenbarn må ha rett til å besøkje familien sin i USA og dermed bli unnatekne frå president Donald Trumps innreiseforbod. Trump-administrasjonen anka rettsavgjerda. Torsdag vart anken avvist av tre dommarar i ein ankedomstol i San Francisco.

Justisdepartementet har allereie gjort det klart at også denne rettsavgjerda vil bli anka.

– Høgsterett har involvert seg for å korrigere avgjerder i lågare rettsinstansar tidlegare, og vi vil no gå tilbake til høgsterett for å sikre plikta vi har til å beskytte nasjonen, heiter det i ei utsegn frå departementet.

Det tar vanlegvis 52 dagar før avgjerder frå ankebehandlingar lik den i California trer i kraft, men i dette tilfellet seier retten at mange flyktningar vil bli påverka av ei slik forseinking. Den bestemte dermed at avgjerda er gyldig innan fem dagar.

Det nye reiseforbundet omfattar dei same landa som før, med unntak av Irak. Det inneber at nye visumsøknadar frå borgarar frå Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dagar.

(©NPK)