Myanmars ambassadør kalla inn på teppet

Utanriksminister Børge Brende (H) er svært bekymra for situasjonen i Myanmar, der 220.000 rohingyaer på kort tid har flykta til Bangladesh. Til saman skal over 400.000 myanmarske rohingyaer bu i teltleirar i nabolandet.

– Overfor Myanmars ambassadør slår vi fast at vi ventar at den folkevalde leiaren i landet, fredsprisvinnaren Aung San Suu Kyi, erkjenner at rohingya-folket har blitt utsett for overgrep, og at ho tek avstand frå dette, seier Brende.

Han strekar under at Suu Kyi straks må starta samtalar med rohingyaene og be hæren stoppa aksjonane sine.

– Eg ventar at Aung San Suu Kyi tek grep for å stoppa valden mot rohingyaene. Eg møtte henne så seint som i juli, og vi tilbyr framleis norsk assistanse for å finna løysingar i denne alvorlege humanitære situasjonen, seier Brende.

Han seier også at han ventar at restriksjonane som hindrar hjelpeorganisasjonane i å få fram nødhjelp, blir oppheva, og han meiner at FN bør granska overgrepa som hæren har gjort.

