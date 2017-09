Kraftig jordskjelv skaka Mexico

Jordskjelvet hadde ein styrke på 8,2 og var ifølgje president Enrique Pena Nieto det kraftigaste som har ramma landet på 100 år.

Målingane til USGS viste ein noko lågare styrke, 8,1, noko som betyr at det var like kraftig som jordskjelvet som tok livet av over 10.000 menneske i Mexico by i 1985.

Denne gongen ser derimot både dødstala og dei materielle øydeleggingane ut til å vera langt lågare.

Skjelvet førte likevel til panikk i store deler av landet då det ramma rett før midnatt torsdag kveld lokal tid.

– Jordskjelvet var veldig kraftig. Alt rista. Vi vakna, og eg tok berre dottera mi og sprang ut av huset. Vi er så redde, seier Elvira Acevedo til det svenske nyheitsbyrået TT. Ho og familien bur i Puerto Escondido ved kysten av Mexico.

Ifølgje presidenten kunne 50 millionar av Mexicos 120 millionar innbyggjarar merka skjelvet.

Personane som mista livet, var i dei sørlege delstatane Oaxaca, Chiapas og Tabasco.

Det har førebels ikkje kome indikasjonar på at nordmenn er ramma, opplyser Utanriksdepartementet.

