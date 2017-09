Kinas president vil ha hjelp av Macron til å skapa dialog med Nord-Korea

Ifølgje statlege kinesiske media håpar Kina at Frankrike skal spela ei konstruktiv rolle slik at konflikten blir trappa ned og dialogen kan starta.

Telefonsamtalen skjedde dagen etter at Kina varsla støtte til sterkare FN-sanksjonar mot Nord-Korea etter at landet prøvesprengde det Nord-Korea hevdar var ei hydrogenbombe.

Frankrike er eitt av dei faste medlemmene i FNs tryggingsråd på same måten som Kina.

Under samtalen uttrykte Xi også eit ønske om at Koreahalvøya blir fri for atomvåpen, noko han også sa i ein telefonsamtale med Tysklands statsminister Angela Merkel nokre timar tidlegare.

Ifølgje Macrons kontor svarte Macron at Frankrike er villig til å samarbeida tettare med Kina for å få til ei skikkeleg løysing på atomstriden.

(©NPK)