Kina innskrenkar fridomen til å utøva religion

Kina har allereie streng kontroll med muslimske og kristne grupperingar, og religiøse organisasjonar har mellom anna forbod mot å ta imot pengegåver frå utlandet.

No blir kontrollen ytterlegare skjerpa, noko som blir grunngjeve med at Kina opplever ein stadig større trussel frå ulike sekter og radikal islam, heitte det i ein uttale frå kinesiske styresmakter fredag.

– Ingen organisasjon eller person får bruka religionen til å gjennomføra ulovlege handlingar som kan setja den nasjonale tryggleiken i fare, undergrava den sosiale orden eller utføra andre aktivitetar som kan skada nasjonale interesser, heiter det.

Bøtene for å organisera religiøse samlingar utan løyve har no blitt heva til 300.000 yuan, eller 358.000 kroner. Dei som stiller ein plass til rådvelde for at eit slikt møte skal kunne haldast, vil kunne straffast med opptil 200.000 yuan.

Det offisielle nyheitsbyrået Xinhua opplyste onsdag at leiarar frå dei fem godkjende religionane i Kina, buddhisme, daoisme, islam, katolisisme og protestantisme, er samde om at dei ønskjer å integrera religionane med kinesisk kultur.

Overvakinga av religiøse grupper er trappa opp etter at president Xi Jinping tok over makta i 2012. Sidan den tid har ytringsfridomen blitt innskrenka og hundrevis av aktivistar og advokatar har blitt fengsla.

(©NPK)