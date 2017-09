Guvernør: Alle innbyggjarane i Florida må vera førebudde på å evakuera

– Stormen er kraftig og dødeleg. Ikkje ignorer ordrar om evakuering, sa Scott fredag, to dagar før den kraftige orkanen etter alt å dømma rasar inn over den sørlegaste delane av Florida.

– Husk, vi kan byggja opp att husa dykkar, men vi kan ikkje byggja opp att tapte liv. Alle i Florida må førebu seg på å evakuera snart, streka han under.

Irma blei fredag nedgradert til ein kategori 4-orkan, men han er framleis livsfarleg.

Hittil har fleire hundre tusen innbyggjarar i kystområde og øyar i det sørlege Florida fått ordre om å evakuera, og hovudvegane nordover er fullpakka av bilar.

Men det er risiko for at orkanen kan bevega seg nordover på land langs heile Florida og inn i Georgia før han for alvor blir svekt. Han kan også gå langs austkysten av Florida heilt opp til Savannah i Georgia, der folk også har fått beskjed om å reisa bort.

(©NPK)